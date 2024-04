Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall - Drei Personen leicht verletzt

Löhne (ots)

(jd) Ein 49-jähriger Löhner fuhr am Freitag (26.4.), um 19.00 Uhr mit seinem Audi auf der Werster Straße in Richtung Werste. Er beabsichtigte, an zwei bereits am Straßenrand geparkten Autos vorbeizufahren, um dann seinerseits ebenfalls an der Straße zu parken. Während dieses Vorgangs kam dem Löhner ein weiteres Auto entgegen, sodass er nach rechts korrigieren musste. Dabei stieß er gegen den Ford eines 57-jährigen Löhners. Dieser wiederum wurde in den dahinter parkenden VW eines 58-jährigen Löhners geschoben. Der 49-Jährige, der 57-Jährige sowie dessen 49-jährige Beifahrerin, die sich zum Zeitpunkt des Unfalls beide noch in dem unmittelbar zuvor geparkten Auto befanden, wurden durch die starke Wucht des Aufpralls leicht verletzt und mittels verschiedener Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Für die Dauer der Unfallaufnahme blieb die Werster Straße voll gesperrt. Der Sachschaden liegt bei 25.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell