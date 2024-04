Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte gehen Auto an - Polizei sucht Zeugen

Bünde (ots)

(jd) Eine 43-jährige Bielefelderin bemerkte am Dienstag (23.4.) gegen 13.10 Uhr eine Beschädigung an ihrem VW. Das Auto hatte sie morgens, um 8.30 Uhr an der Schillerstraße geparkt. Nachdem sie zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie fest, dass bisher Unbekannte den rechten Vorderreifen mittels eines Werkzeugs zerstochen haben. Der Sachschaden liegt im dreistelligen Bereich. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum am Dienstag etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

