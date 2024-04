Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ladendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Gestern (23.4.) betrat eine bisher unbekannte Frau gegen 10.15 Uhr ein Geschäft an der Radewiger Straße. Sie entnahm zunächst zwei Handtaschen aus der Schaufensterauslage. Dann begab sie sich in den hinteren Teil des Geschäfts und entfernte das Stopfmaterial aus den Taschen. Aus der Auslage nahm sie dann noch zwei Shirts an sich und verließ zügig mit den Waren das Geschäft - ohne diese zu bezahlen. Eine Mitarbeiterin verständigte daraufhin die Polizei. Die Auswertung des Videomaterials aus den Überwachungskameras dauert noch an. Die Polizei Herford bittet daher weitere Zeugen, die gestern am Vormittag im Bereich der Radewiger Straße etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell