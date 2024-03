POL-PDMY: Diebstahl an der Kottenborner Kapelle bei Wershofen - Polizei sucht Zeugen

Mayen (ots) - In der Nacht von Mittwoch, den 06.03.2024, auf Donnerstag, den 07.03.2024, kam es zu einem Einbruch in ein Bekleidungsgeschäft in der Marktstraße in Mayen. Durch den oder die unbekannten Täter wurde vermutlich ein Fahrzeug zum Abtransport von Diebesgut genutzt. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Tatzeitraum, nimmt die Polizei Mayen unter der Tel. 02651-801-0 entgegen. Rückfragen bitte ...

