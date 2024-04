Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Ford-Fahrerin stößt in geparkten Kia - 35-Jährige leicht verletzt

Bild-Infos

Download

Bünde (ots)

(jd) Bei einem Unfall wurde gestern (22.4.), um 15.10 Uhr eine 36-jährige Herforderin leicht verletzt. Die Frau fuhr mit ihrem Ford Fusion auf der Südlenger Straße in Richtung Bünde als sie abgelenkt wurde und mit einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Kia kollidierte. Die Frau fuhr mit ihrem Fahrzeug auf das Heck des Fahrzeugs auf und wurde durch die Wucht des Aufpralls verletzt. Sie wurde noch vor Ort medizinisch betreut. Ihre Beifahrerin blieb unverletzt. An dem Ford und dem Kia, der einem 35-jährigen Bünder gehört, entstand ein Sachschaden von rund 7.000 Euro.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell