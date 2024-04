POL-HF: Verkehrsunfall - Nissan und VW stoßen zusammen

Bünde (ots) - (jd) Im Verlaufe des Freitags (19.4.) gelang es bisher unbekannten Tätern unbemerkt während der Ladenöffnungszeiten in den Lagerbereich eines Verbrauchermarktes an der Dünner Straße zu gelangen. Von hier aus gingen sie gewaltsam mittels eines Werkzeugs eine Tür an, um diese öffnen zu können und so in einen Lagerraum zu kommen. Aus dem Inneren des besagten Lagerraums entwendeten sie Zigarettenstangen ...

