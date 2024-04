POL-HF: Einbrüche in Kindertagesstätten - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots) - (jd) In der Nacht zu Samstag (20.4.) sind bisher unbekannte Tatverdächtige in ein Jugendzentrum an der Alten Bünder Straße eingedrungen. Mitarbeiterinnen des Gebäudekomplexes, in dem sich das Jugendzentrum befindet, bemerkten den Einbruch gegen 4.15 Uhr: Die Unbekannten gingen eine Fensterscheibe mittels eines Werkzeugs gewaltsam an, um in das Büro des Jugendzentrums zu gelangen. Hier durchsuchten sie ...

mehr