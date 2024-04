Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruch in Jugendzentrum - Polizei sucht Zeugen

Löhne (ots)

(jd) In der Nacht zu Samstag (20.4.) sind bisher unbekannte Tatverdächtige in ein Jugendzentrum an der Alten Bünder Straße eingedrungen. Mitarbeiterinnen des Gebäudekomplexes, in dem sich das Jugendzentrum befindet, bemerkten den Einbruch gegen 4.15 Uhr: Die Unbekannten gingen eine Fensterscheibe mittels eines Werkzeugs gewaltsam an, um in das Büro des Jugendzentrums zu gelangen. Hier durchsuchten sie mehrere Regale und entfernten gewaltsam einen Tresor aus der Wand, den sie dann an sich nahmen. In einem weiteren Raum wurden ebenfalls diverse Schränke durchsucht. Ein weiteres Fenster, das das Jugendzentrum mit dem restlichen Gebäudekomplex verbindet war ebenfalls zerbrochen - jedoch waren die weiteren Türen in den anderen Stockwerken verschlossen, sodass es dem oder den unbekannten Täter nicht gelang, in weitere Räume einzudringen. Eine genaue Übersicht über das erlangte Diebesgut ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei Herford bittet mögliche Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

