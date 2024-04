Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Körperverletzung - Unbekannte gehen 36-Jährigen an

Bünde (ots)

(jd) Am Samstag (20.4.) kam es gegen 15.30 Uhr vor einem Lebensmittelmarkt in der Dünner Straße zu einer Körperverletzung. Ein 36-jähriger Mann aus Kirchlengern befand sich zunächst in dem Geschäft, als er verbal im Kassenbereich von zwei ihm unbekannten Männern angegangen wurde. Der Mann verließ das Geschäft und wurde draußen von den dunkel kleideten Männern abgefangen. Während ihn einer festhielt, ging der zweite Mann den 36-Jährigen körperlich an. Durch Schläge mit einer Getränkedose wurde er im Bereich des Kopfes verletzt. Dann flüchteten die Männer, die beide einen Bart tragen, in Richtung Lübbecker Straße. Eine umgehend eingeleitete Nahbereichsfahndung durch die hinzugerufenen Polizeibeamten verlief negativ. Der 36-Jährige begab sich zur Versorgung seiner Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen, Angaben zu den beiden Unbekannten oder dem Vorfall machen können, sich unter 05221/8880 zu melden.

