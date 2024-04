Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Einbruchdiebstahl auf Firmengelände- Metallgegenstände mitgenommen

Vlotho (ots)

(sls) In der Nach zu Donnerstag (18.4.) kam es in Vlotho an der Salzuflener Straße zu einem Einbruch auf dem Gelände einer Kunststofftechnikfirma. Gegen 5.40 Uhr bemerkte ein Mitarbeiter das offen stehende Drehtor, welches normaler Weise zu der Uhrzeit geschlossen sein müsste. Bei der Überprüfung des Geländes stellte der Mitarbeiter fest, dass unbekannte Täter sich in der Nacht Zutritt zu drei verschiedenen Lager-und Produktionshallen verschafft haben. Um in die Hallen zu gelangen, beschädigten sie mehrere Plexiglasscheiben von Zufahrtstoren. Aus den Hallen wurden verschiedene Messing-Rohstoffe (Buchsen, Stangen, und Schrottteile) mit einem geschätzten Gewicht von bis zu einer Tonne. Zum Abtransport musste das Diebesgut in ein Fahrzeug geladen worden sein. Mit dem Fahrzeug verließen die Einbrecher anschließend das Firmengelände in unbekannte Richtung. Letztmalig war das Gelände am Abend zuvor gegen 20.05 Uhr noch betreten und kein Einbruch festgestellt worden. Die Kriminalpolizei hat mit der Auswertung von der vorhandenen Spurenlage begonnen und ist auf der Suche nach weiteren Zeugen. Wer Hinweise zum Einbruch oder auch Verbleib des Diebesgutes machen kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 05221-8880.

