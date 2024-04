POL-HF: Videoaufzeichnung klärt Unfallflucht- Parkscheinautomat beschädigt

Herford (ots) - (um) Die Fahndung nach dem 87-Jährigen aus Herford konnte erfolgreich beendet werden. Der ältere Mann ist am frühen Morgen nahe eines Klinikums in Bad Salzuflen orientierungslos angetroffen worden. Die Beamtinnen und Beamten transportierten den Herforder wieder in sein gewohntes Umfeld und er konnte damit wohlbehalten am Wohnort abgegeben werden. Die ...

mehr