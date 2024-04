Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Betrug - Unbekannte sammeln Geld

Rödinghausen (ots)

(jd) Am Samstag (13.4.) machte ein etwa 180cm großer, ca. 19 Jahre alter Mann gegen 17.30 in einer Drogierefiliale in der Bruchstraße auf sich aufmerksam: Er zeigte einer Kundin ein Klemmbrett auf dem er mitteilte, dass er Spenden für einen Verein zur Unterstützung Taubstummer sammelt. Er selber trug eine entsprechende Binde am Oberarm. Er erweckte durch sein Handeln gegenüber der Kundin den Anschein, selber taubstumm zu sein und so spendete sie Bargeld. Wenige Minuten später sah die Frau allerdings, dass der Mann, der dunkles Haar, ein südländisches Erscheinungsbild und einen Dreitagebart hat, auf dem Beifahrersitz eines Skoda Platz nahm und sein Geld zählte. Die Frau aus Melle verständigte daraufhin die Polizei und zeigte den Betrug an. Sie konnte das Kennzeichen des Fahrzeugs übermitteln. Dieses ist auf einen 23-jährigen Mann zugelassen, der in Gelsenkirchen gemeldet ist. Die weiteren Ermittlungen wegen Betrugs dauern an.

In diesem Zusammenhang rät die Polizei Herford, dass in Geschäften oder auf offener Straße kein Geld an Fremde übergeben werden sollte. Beim Spenden sollte auf Einrichtungen und Organisationen gesetzt werden, die man kennt.

Spendensammler, die von gemeinnützigen Organisationen kommen, können sich entsprechend ausweisen.

Sollte dennoch ein Restzweifel bleiben, sollten zunächst Informationen zur Seriosität recherchiert werden.

Niemand muss sich beim Spenden - oder in anderen Situationen - unter Druck setzten lassen. Forsches oder gar bedrohliches Verhalten von Spendensammlern an der Haustür, in einem Supermarkt oder an einem anderen Ort muss nicht hingenommen werden, stattdessen sollte die Polizei informiert werden. Besonders emotionale oder angstmachende Botschaften seitens der Spendensammler sollten misstrauischen machen, da ein solches Verhalten typisch für unseriöse Informationen ist.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell