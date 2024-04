Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Verkehrsunfall mit Kleinkraftrad - Zwei 13-Jährige verletzt

Herford (ots)

(jd) Im Rahmen einer Streifenfahrt bemerkten Beamte der Kreispolizeibehörde Herford gestern (16.4.), gegen 14.56 Uhr einen Roller, der mit zwei Personen besetzt war - beide trugen keinen Helm. Im Bereich der Dresdener Straße bemerkten die beiden Jugendlichen offenbar den Streifenwagen und der bis dahin unbekannte Fahrer wendete den Roller, an dem kein Versicherungskennzeichen angebracht war, und fuhr dann auf den Streifenwagen zu. Beim Umfahren des Fahrzeugs geriet er mit dem Kleinkraftrad jedoch gegen den dortigen Bordstein. Dadurch verlor der Jugendliche die Kontrolle über das Fahrzeug und er und sein Sozius stürzten. Beide rannten dann zügig in Richtung Sudetenstraße davon. Die Beamten holten den Sozius, bei dem es sich um einen 13-jährigen Herforder handelt, ein. Er wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein Begleiter kehrte wenig später zur Unfallstelle zurück, auch bei ihm handelt es sich um einen 13-jährigen Herforder, der ebenfalls verletzt wurde. Mittels eines Rettungswagens wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Erziehungsberechtigten wurden über den Vorfall informiert. Die Ermittlungen zu den Eigentumsverhältnissen des Kleinkraftrads dauern an. Es entstand ein Sachschaden im dreistelligen Bereich.

