Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Zusammenstoß im Kreisverkehr - Motorradfahrerin leicht verletzt

Enger (ots)

(jd) Eine 17-Jährige fuhr am Montag (15.4.), um 5.45 Uhr in Begleitung einer 44-jährigen Bünderin mit einem Mercedes auf der Spenger Straße aus Spenge kommend in einen Kreisverkehr. Dort vernahm sie dann ein Martinshorn und fuhr auf Höhe der Straße Zum Park nach rechts, um ein Notarztfahrzeug passieren zu lassen. Unmittelbar hinter ihr befand sich eine 16-jährige Spengerin mit ihrer Yamaha, die dem Notarztfahrzeug ebenfalls Platz machen wollte und daher links an dem Mercedes vorbeifuhr, um davor zu halten. In eben diesem Moment scherte der Mercedes jedoch nach links aus und es kam zum Zusammenstoß. Die 16-Jährige stürzte auf die Fahrbahn und verletzte sich leicht. In Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten suchte sie später einen Arzt auf, an der Unfallstelle war sie bereits medizinisch erst versorgt worden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell