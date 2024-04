Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Achtung Fahndung - Rentner aus Pflegeeinrichtung vermisst - bitte kreisweit veröffentlichen

Bild-Infos

Download

Herford (ots)

(um) Die Polizei Herford fahndet derzeit nach einem 87-Jährigen aus Herford, der aus einer Pflegeeinrichtung an der Salzufler Straße abgängig ist. Der Vermisste hat gestern Vormittag den letzten Kontakt mit Bezugspersonen gehabt und ist seit dem Moment unbekannten Aufenthaltes. Der etwa 170 cm schmale schlange Mann war in der Vergangenheit bereits einmal unbekannten Aufenthaltes und konnte im Kalletal angetroffen werden. Die Suchmaßnahmen der Polizei am gestrigen Tage bis in die Nacht erbrachten keine weiteren möglich Bezugspunkte. Selbst eine sog. Mantrailersuche auf ein innerstädtisches Herforder Parkhaus verlief negativ und endete auf der obersten Ebene ohne Erfolg. Aufgrund der kalten Nachttemperaturen muss von einer Eigengefährdung des Seniors ausgegangen werden. Die Polizei bittet in diesem Fall die Bevölkerung um Mithilfe. Wer kann Angaben zu dem Mann mit weißen Haaren und Halbglatze machen? Hinweise werden an das Kriminalkommissariat in Herford unter der Telefonnummer 05221-8880 oder jede andere Polizeidienststelle erbeten.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell