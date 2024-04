Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Taschendiebstahl - Polizei sucht Zeugen

Herford (ots)

(jd) Ein 91-jähriger Mann aus Bad Salzuflen hielt sich gestern (16.4.) in einer Gastronomie am Alten Markt auf. Nachdem er dort seine Rechnung beglichen hatte, steckte er seine Geldbörse in seine Jackentasche und ging in Richtung einer Bushaltestelle. Dort stieg er wenige Minuten später, um 12.45 Uhr in einen Bus der Linie 433 in Richtung Bad Salzuflen - im Eingangsbereich des Busses war es sehr eng, sodass die Personen dort dicht aneinander standen. Kurze Zeit später bemerkte der 91-Jährige das Fehlen seines Portemonnaies. Darin befanden sich persönliche Dokumente und Bankkarten von ihm und seiner Ehefrau sowie Bargeld. Die Polizei Herford bittet Zeugen, die gestern in der Mittagszeit im Bereich der Bushaltestellen des Alten Marktes oder in besagtem Bus etwas Auffälliges beobachtet haben, sich unter 05221/8880 zu melden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Herford, übermittelt durch news aktuell