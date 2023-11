Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Geschwindigkeitskontrolle mit einigen Feststellungen

Schleiz (ots)

Am Dienstagnachmittag wurde in der Oettersdorfer Straße in Schleiz eine Geschwindigkeitsüberwachung durchgeführt. Bei erlaubten 50 km/h passierten im Laufe des Nachmittags mehr als 2000 Fahrzeuge die Mess-Stelle in Richtung Neustadt an der Orla. In 77 Fällen wurden Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt- ein Großteil war im Verwarngeldbereich angesiedelt. Die schnellste, gemessene Geschwindigkeit eines PKW-Fahrers betrug 75 km/h.

