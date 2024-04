POL-HF: Fahndungsrücknahme - Vermisste Person am frühen Morgen angetroffen

Herford (ots) - (jd) Ein 91-jähriger Mann aus Bad Salzuflen hielt sich gestern (16.4.) in einer Gastronomie am Alten Markt auf. Nachdem er dort seine Rechnung beglichen hatte, steckte er seine Geldbörse in seine Jackentasche und ging in Richtung einer Bushaltestelle. Dort stieg er wenige Minuten später, um 12.45 Uhr in einen Bus der Linie 433 in Richtung Bad Salzuflen - im Eingangsbereich des Busses war es sehr eng, ...

