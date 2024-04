Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Schwerer Fall von Diebstahl- Hochwertiges Fahrzeug entwendet

Herford (ots)

(sls) In Herford wurde in der Nacht zu Freitag (19.4.) an der Enger Straße vom Gelände eines Autohauses ein hochwertiger schwarzer Kia EV 6 entwendet. Der Kia befand sich am Abend zuvor gegen 18:00 Uhr noch auf einem Parkplatz vor dem Haupteingang. Erste Überprüfungen am Freitagmorgen gegen 10.00 Uhr ergaben, dass die Unbekannten noch das amtliche Kennzeichen WI-QB 9588 vom Gelände mitnahmen. Es besteht der Verdacht, dass die Kennzeichen an den Kia montiert wurden, um im öffentlichen Straßenverkehr nicht aufzufallen. Die Täter flüchteten anschließend mit dem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Wie das Fahrzeug in Betrieb genommen werden konnte, müssen die weiteren Ermittlungen zeigen. Wir bitten Zeugen, die zum Diebstahl des Kia im Wert von ca. 75.000 Euro oder möglichen Verbleib geben können, sich unter der Telefonnummer 05221-8880 zu melden.

