POL-PDWIL: Verkehrsunfall am Bahnübergang in Reil

Wittlich (ots) - An Karfreitag wurde im Zeitraum 05:00 Uhr bis 09:40 Uhr im Bergweilerweg in Wittlich, in Höhe der Hausnummer 79, ein Pedelec des Herstellers Wayscral entwendet. Das Pedelec war mittels Fahrradschloss an einer Straßenlaterne befestigt. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich bei der der Polizeiinspektion Wittlich unter 06571/9260 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion Wittlich Schloßstraße 28 54516 Wittlich ...

