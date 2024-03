POL-PDWIL: Einbruch in Schulgebäude

Sehlem (ots) - Am 28.03.2024 brachen in der Zeit zwischen 18.00 Uhr und 20.45 Uhr bislang unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in der Ortsrandlage in Sehlem, "In der Thält", ein. Die Täter hebelten hierbei mehrere Fenster im rückwärtigen Bereich des Anwesens auf und gelangten schließlich über die Terrasse in das Haus. Hier wurden mehrere Zimmer durchwühlt und Schmuck sowie Bargeld entwendet. Die genaue ...

