POL-H: Zeugenaufruf: Autofahrer verstirbt nach Unfall in Hemmingen - Wer kann Hinweise geben?

Im Rahmen eines Verkehrsunfalls ist am Donnerstag, 26.10.2023, in Hemmingen ein Autofahrer ums Leben gekommen. Der 77-Jährige kam mit seinem Auto aus bislang ungeklärter Ursache von der Straße ab, rammte unter anderem einen Zaun, eine Laterne sowie eine Ampel. Der verletzte Fahrer kam ins Krankenhaus, wo er am frühen Abend verstarb.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes befuhr der 77-Jährige am Donnerstagnachmittag gegen 14:10 Uhr die Göttinger Straße in Richtung Hemmingen. Auf Höhe der Hiddestorfer Straße kam der Pkw der Marke Polestar aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Das Auto prallte gegen einen Zaun und kollidierte zudem mit einer Laterne und dem Mast einer Ampel. Erst als das Fahrzeug gegen zwei abgestellte Autos prallte, kam der Polestar zum Stillstand.

Der 77-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt. Während sich der Rettungsdienst vor Ort um den Senior kümmerte, verschlechterte sich plötzlich dessen Zustand erheblich. Der Mann schwebte in Lebensgefahr und kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Dort verstarb er am frühen Abend. Ob die Verletzungen durch den Unfall zum Tod des Mannes führten, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Die 72-jährige Beifahrerin des Mannes blieb unverletzt. Die Polizei beziffert den entstandenen Sachschaden mit 68.000 Euro.

Zeugen, die Hinweise - insbesondere zum Fahrverhalten des Mannes kurz vor dem Unfall - geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst der Polizei Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-1888 zu melden. /ram

