Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Parkplatzunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Prüm (ots)

Am Donnerstag, den 28.03.2024, ereignete sich auf dem REWE-Parkplatz in Prüm zwischen 17:30 Uhr und 18:30 Uhr ein Verkehrsunfall. Der Verursacher beschädigte einen parkenden BMW in der Farbe Orange und entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen werden aufgerufen, sich bei der Polizeiinspektion Prüm unter der Telefonnummer 06551-9420 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell