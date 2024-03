Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Einbruchsdiebstahl aus Einfamilienhaus

Bitburg (ots)

Im Zeitraum vom gestrigen Mittwoch, gegen 18:30 Uhr, bis zum heutigen Donnerstag, gegen 11:00 Uhr, kam es zu einem Einbruchsdiebstahl aus einem Einfamilienhaus in der Theobald-Simon-Straße in Bitburg. Bislang unbekannte Täter verschafften sich in Abwesenheit der Bewohner gewaltsamen Zutritt zum Gebäude und erbeuteten Goldschmuck und Bargeld. Zeugen, welche insbesondere im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzen. Hierzu sind auch verdächtige Wahrnehmungen an den Tagen und Stunden zuvor bezüglich ortsfremder Personen und/ oder Fahrzeugen relevant.

