POL-PDWIL: Anrufwelle durch falsche Polizeibeamte

Traben-Trarbach (ots) - Am Mittwoch, den 27.03.24, 08.30 Uhr, wurde in der Kirchstraße in Traben-Trarbach ein 31-jähriger Lkw-Fahrer aus dem Saarland kontrolliert. Dieser war zuvor eine gesperrte Straße gefahren. Beim Fahrer wurden Anzeichen einer Drogenbeeinflussung festgestellt. Ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Dem Fahrer drohen ...

mehr