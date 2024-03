Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Seniorin im LIDL Bernkastel-Kues bestohlen

Bernkastel-Kues (ots)

Am Dienstag, den 26.03.2024, hatte eine Seniorin um 14:02 Uhr im LIDL Bernkastel-Kues eingekauft und beim Bezahlen ihren Rucksack samt Geldbörse mit 250EUR Bargeld auf dem Kassentisch vergessen. Der olivfarbene Rucksack wurde dann gegen 14:15 Uhr von einem älteren Herrn auf dem Parkplatz des Discounters aufgefunden und anschließend in der LIDL-Filiale abgegeben. Als die Eigentümerin kurz darauf ihren Rucksack in dem Supermarkt wieder abholen wollte, bemerkte sie, dass das gesamte Bargeld in der Geldbörse fehlte. Die Polizei Bernkastel-Kues hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zeugen des Vorfalls, insbesondere aber der Finder des Rucksacks, werden gebeten sich umgehend mit der Polizeiinspektion Bernkastel-Kues in Verbindung zu setzen. Polizeiinspektion Bernkastel-Kues Im Viertheil 22 54470 Bernkastel-Kues Telefon 06531 9527 25

