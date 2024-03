POL-NI: Nienburg- Eigentümer einer Sporttasche gesucht

Nienburg (ots) - (Oth) Am 12.03.2024, gegen 11:15 Uhr wurde einem 86-jährigen Hagenburger in der Heinholzstraße von einer unbekannten Person vermutlich ein Finger auf den Rücken gedrückt, zusätzlich forderte der Täter die Herausgabe der Geldbörse. Da der 86-Jährige in dem Glauben war, einen Revolver in seinem Rücken zu haben, gab er die Geldbörse heraus. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß. In der ...

mehr