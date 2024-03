Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Hagenburg- Zeugenaufruf nach Raub

Nienburg (ots)

(Oth) Am 12.03.2024, gegen 11:15 Uhr wurde einem 86-jährigen Hagenburger in der Heinholzstraße von einer unbekannten Person vermutlich ein Finger auf den Rücken gedrückt, zusätzlich forderte der Täter die Herausgabe der Geldbörse. Da der 86-Jährige in dem Glauben war, einen Revolver in seinem Rücken zu haben, gab er die Geldbörse heraus. Der Täter flüchtete anschließend zu Fuß.

In der Geldbörse befanden sich diverse Karten und 15 Euro Bargeld.

Der Täter konnte wie folgt beschrieben werden:

- Etwa 1,85 m groß - schlank - dunkel gekleidet - sprach schlechtes deutsch - zwischen 30 und 35 Jahre alt - er hatte keinen Bart und trug keine Brille

Die Polizei Stadthagen hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich telefonisch unter 05721/9822-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell