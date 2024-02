Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Vergessener Topf führt zu Feuerwehreinsatz

Nach einem Küchenbrand am Samstag in Biberach entstand rund 10.000 Euro Sachschaden.

Ulm (ots)

Gegen 17.20 Uhr hat eine Bewohnerin in einem Mehrfamilienhaus in der Memelstraße einen Topf mit Essen auf dem Herd vergessen. Daraufhin entstand ein Brand und es rauchte stark. Weitere Bewohner bemerkten den Rauch und brachten sich in Sicherheit. Die Feuerwehr kam, löschte die Flammen und lüftete das Gebäude. An der Kücheneinrichtung entstand nach ersten Schätzungen der Polizei ein Schaden in Höhe von rund 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Biberach war mit 22 Einsatzkräften vor Ort. Außerdem waren vorsorglich mehrere Rettungswagen und ein Notarzt im Einsatz.

