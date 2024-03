Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Straßenverkehrsgefährdung nach verhindertem Frontalzusammenstoß, Zeugen gesucht

Badem, B257 (ots)

Am heutigen Donnerstagmittag kam es gegen 13:00 Uhr zu einer gefährlichen Verkehrssituation auf der B257 zwischen Bitburg-Erdorf und Badem. Nach aktuellem Ermittlungsstand überholten mehrere Fahrzeuge in Fahrtrichtung Badem einen Traktor. Bei dem letzten Fahrzeug handelte es sich um einen Mercedes Sprinter. Während des Überholvorgangs soll es zu einem Konflikt zwischen dem Mercedes Sprinter und einem davor fahrenden weißen PKW gekommen sein. Im Ergebnis habe der Gegenverkehr stark abbremsen müssen, um einen Frontalzusammenstoß zu vermeiden. Die abbremsenden Verkehrsteilnehmer aus dem Gegenverkehr, aber auch Verkehrsteilnehmer aus der genannten Fahrzeugkolonne werden gebeten, sich als Zeugen mit der Polizeiinspektion Bitburg (06561-96850) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell