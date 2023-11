POL-MG: 2x Haft nach Drogenfund bei Fahrzeugkontrolle auf der Autobahn

Mönchengladbach (ots) - Einbrecher sind in der Nacht von Sonntag auf Montag, 27. November, in ein Hotel an der Giesenkirchener Straße eingebrochen. Sie entwendeten unter anderem Bargeld. Nach bisherigem Ermittlungsstand näherten sich die Täter zwischen 21 und 6.30 Uhr dem Gebäude. Anschließend öffneten sie gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Innenräume. Dort brachen sie die Tür zur Rezeption auf und ...

mehr