POL-MG: Einbruch in Hotel in Mülfort

Mönchengladbach (ots) - Unbekannte haben in der Nacht von Sonntag auf Montag, 27. November, einen grauen Mercedes-Benz (E 500) an der Jenaer Straße entwendet. Der Besitzer hatte das Fahrzeug am Sonntag gegen 13.30 Uhr an einem Parkplatz verschlossen abgestellt. Als er am Montag gegen 7.45 Uhr wieder wegfahren wollte, stellte er fest, dass das Auto entwendet wurde. Die Polizei bitte Zeugen, die etwas Verdächtiges ...

