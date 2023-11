Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Einbrüche am Wochenende - Zeugensuche

Mönchengladbach (ots)

Unbekannte sind zwischen Freitag und Montag, 27. November, in mehrere Wohnungen in Mönchengladbach eingebrochen. Sie entwendeten dabei unter anderem Bargeld, Tablets, Mobiltelefone und Schmuck. In einem Fall überraschte eine Bewohnerin einen Einbrecher auf frischer Tat.

Nach eigenen Angaben hörte die 65-jährige Bewohnerin einer Wohnung an der Hindenburgstraße in der Nacht zu Montag gegen 1.20 Uhr einen lauten Knall. Als sie daraufhin nachgesehen habe, was das Geräusch verursacht habe, sei sie in der Wohnung auf eine dunkel gekleidete Person getroffen. Als sie den mutmaßlichen Einbrecher angesprochen habe, sei dieser über den Balkon und eine Feuerleiter geflüchtet. Nach bisherigem Erkenntnisstand entwendete der Unbekannte nichts aus der Wohnung.

Unbekannte sind am Samstag außerdem zwischen 13 und 18 Uhr in eine Wohnung an der Beller Straße und zwischen 19 und 23 Uhr in eine Wohnung an der Hauptstraße eingebrochen.

Daneben haben sich Einbrecher in der Nacht von Freitag auf Samstag zwischen 0 und 6 Uhr auf bisher unbekannte Weise Zugang zu einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Matthiasstraße verschafft. Und zwischen 23 und 3:45 Uhr sind Unbekannte auch in eine Wohnung und einen Kellerraum an der Regentenstraße eingebrochen.

Die Polizei bittet in allen Fällen Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Rufnummer 02161 - 290 zu melden. (jl)

Die Polizei empfiehlt in diesem Zusammenhang eine Wertgegenstandsliste zu führen. Sie kann Ihnen dabei helfen, Ihre gesamten Wertgegenstände vollständig zu katalogisieren. Auf der Liste sollten alle Wertgegenstände notiert werden - so haben Sie alles im Blick und kommen nach einem Diebstahl schneller an Ihr Hab und Gut. Gerade im Ernstfall erweist sich eine gute Kennzeichnung von Wertgegenständen als besonders wichtig - für die Polizei und insbesondere die Schadensregulierung mit Ihrer Hausratversicherung. Ergänzend empfiehlt es sich, die Wertgegenstände zu fotografieren.

Unter folgendem Link können Sie ein kostenlos eine Vorlage für eine Wertgegenstandsliste downloaden: https://www.polizei-beratung.de/medienangebot/detail/107-wertgegenstandsliste/

