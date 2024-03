Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Angriff durch Hund - verletzte Person am Hahnplatz

Prüm (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 20 Uhr, kam es auf dem Hahnplatz in Prüm zu einem Zwischenfall, bei dem eine Person leicht verletzt wurde. Es wurde der Polizei Prüm durch mehrere Notrufe von Passanten und Anwohnern ein Angriff von mehrern Hunden auf Personen am Hahnplatz gemeldet. Es sollten mehrere Personen auf dem Boden liegen und verletzt sein. Die Örtlichkeit wurde mit mehreren Streifen und Unterstützung der Bundespolizei angefahren. Es stellte sich heraus, dass ein betrunkener Mann die Kontrolle über seinen Hund verloren hatte. Dieser griff einen anderen Hund einer Frau an, welche mit diesem gerade Gassi ging. Die Frau versuchte die Hunde zu trennen und zog sich hierbei Schürfwunden zu. Mehrere Passanten kamen der Frau zur Hilfe und veruschten diese zu schützen und die Angriffe des Hundes abzuwehren. Die Polizei konnte den Hund mit einer Tierschlinge von weiteren Angriffen abhalten. Neben der Frau wurden keine anderen Personen verletzt. Der angegriffene Hund wird tierärztlich versorgt. Den Hundehalter des angreifenden Hundes erwartet ein Strafverfahren und die Haltereignung wird überprüft.

