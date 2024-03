Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Durch Fenster gewaltsam in Wohnhaus gelangt

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Frieterhofstraße;

Tatzeit: zwischen 08.03.2024, 16.00 Uhr, und 10.03.2024, 15.00 Uhr;

Einbrecher sind am Wochenende in ein Wohnhaus in Gescher eingedrungen. Um in das Gebäude an der Frieterhofstraße zu gelangen, hatten die Unbekannten sich gewaltsam an einem Fenster zu schaffen gemacht. Die Täter durchsuchten das Innere; ob sie etwas gestohlen haben, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme noch nicht fest. Hinweise erbittet die zuständige Kriminalinspektion I in Borken unter Tel. (02861) 9000. (to)

