Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 30.01.24

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Zusammenstoß beim Abbiegen

Um 10:45 Uhr beabsichtigte gestern Vormittag ein 73-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw von der Wahlhauser Straße in die Waldisstraße in Bad Sooden-Allendorf einzubiegen. Dabei übersah er den Pkw eines 64-Jährigen aus Bad Sooden-Allendorf, der von der Waldisstraße nach links in die Kirchstraße abbiegen wollte und zum Zeitpunkt des Unfalls mit seinem Auto im Einmündungsbereich stand. Der Sachschaden wird mit ca. 8000 EUR angegeben.

Pkw weggerollt

Um 13:45 Uhr parkte gestern Mittag eine 86-Jährige aus der Gemeinde Meißner ihren Pkw auf dem Parklatz des Klinikums Werra-Meißner. Dabei vergaß sie diesen gegen das Wegrollen ausreichend zu sichern, wodurch sich ihr Auto in Bewegung setzte und einen geparkten Pkw Audi streifte. Sachschaden: ca. 1000 EUR.

Spiegel beschädigt

Beim Vorbeifahren an einem geparkten Pkw Dacia beschädigte gestern Abend, um 19:15 Uhr, ein 70-jähriger Eschweger mit seinem Pkw den Außenspiegel des geparkten Autos. Der Unfall ereignete sich in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Eschwege. Sachschaden: 150 EUR.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 18:20 Uhr befuhr gestern Abend eine 21-Jährige aus Rotenburg a.d. Fulda mit ihrem Pkw die B 27. In Höhe von Sontra überquerte ein Reh die Bundesstraße und wurde dabei von dem Pkw der 21-Jährigen erfasst. Das Reh lief anschließend davon; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

3000 EUR Sachschaden entstanden bei einem weiteren Zusammenstoß mit einem Reh, das heute Morgen, um 07:11 Uhr, auf der K 28 zwischen Sontra und Ulfen von dem Pkw einer 59-Jährigen erfasst wurde. Das Reh überlebte den Zusammenstoß nicht.

Polizei Hessisch Lichtenau

Wildunfall

Mit einem Reh kollidierte gestern Abend, um 22:05 Uhr, eine 59-Jährige aus der Gemeinde Meißner, die mit ihrem Pkw, die auf der L 3241 von Hausen kommend in Richtung Meißner unterwegs war. Das Reh verendete an der Unfallstelle; am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Witzenhausen

Unfall beim Ausparken

Um 11:35 Uhr beschädigte gestern Vormittag beim Ausparken ein 78-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw einen dahinter geparkten Pkw Ford Focus, wodurch ein Sachschaden von ca. 700 EUR entstand.

Wildunfälle

Um 06:30 Uhr befuhr heute Morgen ein 32-Jähriger aus Gleichen mit seinem Pkw die B 451 zwischen Hundelshausen und Trubenhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Bereits um 05:25 Uhr ereignete sich heute früh in der Gemarkung von Ellingerode ein weiterer Zusammenstoß mit einem Reh, das von dem Pkw einer 49-Jährigen aus Witzenhausen erfasst wurde. Das Reh wurde ebenfalls tödlich verletzt; der Sachschaden am Auto wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Laptop gestohlen

Zwischen 16:40 Uhr und 17:10 Uhr wurde gestern Nachmittag einer 29-Jährigen aus Bremen der Laptop der Marke "Acer "entwendet. Die Geschädigte verließ während der Tatzeit das Gebäude "Collmannhaus" in der Steinstraße in Witzenhausen, was ein Unbekannter ausnutzte und sich den Laptop widerrechtlich aneignete. Schaden: ca. 200 EUR. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner, KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell