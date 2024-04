Kreispolizeibehörde Herford

POL-HF: Unbekannte dringen in Lager ein - Zigaretten entwendet

Bünde (ots)

(jd) Im Verlaufe des Freitags (19.4.) gelang es bisher unbekannten Tätern unbemerkt während der Ladenöffnungszeiten in den Lagerbereich eines Verbrauchermarktes an der Dünner Straße zu gelangen. Von hier aus gingen sie gewaltsam mittels eines Werkzeugs eine Tür an, um diese öffnen zu können und so in einen Lagerraum zu kommen. Aus dem Inneren des besagten Lagerraums entwendeten sie Zigarettenstangen im Wert von rund 8.400 Euro. Der Sachschaden an der Tür beläuft sich auf rund 500 Euro. Mögliche Zeugen, die am vergangenen Freitag in der Zeit von 7.00 bis 18.00 Uhr etwas Auffälliges im Umfeld des Verbrauchermarktes bemerkt haben, werden gebeten, sich unter 05221/8880 zu melden.

