Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Silvesterböller beschädigt PKW

Weimar (ots)

Am Montag kam es in den Abendstunden in der Bertuchstraße in Weimar zur Beschädigung eines abgeparkten PKW. Unbekannte Täter warfen einen Silvesterböller auf die Frontscheibe des Fahrzeugs. Diese wurde durch die Detonation nicht unerheblich beschädigt. Eine entsprechende Anzeige wurde gefertigt. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Weimar (Tel. 03643882-0 oder per E-Mail an pi.weimar@polizei.thueringen.de) entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell