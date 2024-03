Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Motorradfahrer schwer verletzt

Stuttgart-Süd (ots)

Bei einem Unfall am Donnerstagabend (21.03.2024) in der Straße Neue Weinsteige hat ein 53 Jahre alter Motorradfahrer schwere Verletzungen erlitten. Eine 35-jährige Porsche-Fahrerin war gegen 18.30 Uhr in Richtung Degerloch auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Offenbar übersah sie den rechts neben ihr fahrenden Motorradfahrer beim Spurwechsel und stieß mit ihm zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Schwerverletzten und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

