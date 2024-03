POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler festgenommen

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Ein unbekannter Mann ist in der Nacht zum Donnerstag (20.03.2024) in eine Gaststätte an der Wildunger Straße eingebrochen und hat Bargeld gestohlen. Der Dieb hebelte gegen 04.30 Uhr die Tür des Hintereingangs der Gaststätte auf, um in das Gebäude zu gelangen. In der Gaststätte brach er zwei Geldspielautomaten auf und erbeutete mehrere Tausend Euro Bargeld. Zeugen werden gebeten, sich ...

