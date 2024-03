Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mobile Toilette angezündet - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag (21.03.2024) eine Baustellentoilette an der Naststraße in Brand gesteckt. Ein Zeuge entdeckte das Feuer gegen 03.30 Uhr und alarmierte die Feuerwehr. Bei einer Fahndung trafen die eingesetzten Beamten keine verdächtigen Personen an. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903600 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 6 Martin-Luther-Straße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell