Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Auto mit Stadtbahn zusammengestoßen

Stuttgart- West (ots)

Drei Leichtverletzte und ein Sachschaden von zirka 50.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstagnachmittag (21.03.2024) ereignet hat. Eine 29 Jahre alte Frau fuhr gegen 16.30 Uhr mit ihrem Audi in der Schloßstraße stadteinwärts. An der Kreuzung zur Silberburgstraße bog sie offenbar verbotswidrig nach links ab und stieß mit einer Stadtbahn der Linie U2, welche in Richtung Neugereut unterwegs war, zusammen. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die 29-Jährige leicht. In der Stadtbahn wurden zwei 24 und 77-jährige Frauen leicht verletzt. Hinzugerufene Rettungskräfte kümmerten sich um die Verletzten. Für die Dauer der Unfallaufnahme kam es zu kurzfristigen Einschränkungen im Stadtbahnverkehr und Verkehrsbehinderungen.

