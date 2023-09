Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Friedrichshafen

Handtasche gestohlen - Polizei nimmt Dieb fest

Nach einem Diebstahl am Donnerstagvormittag muss ein 51-Jähriger mit einer Strafanzeige rechnen. Der Mann hatte in einem unbeobachteten Moment eine Handtasche aus einem in der Karlstraße stehenden fremden Kinderwagen an sich genommen und die Flucht ergriffen. Die Ortung des darin befindlichen Mobiltelefons führte die Ermittler kurzerhand auf die Spur des Diebes. Sie nahmen den 51-Jährigen in einem Bus vorläufig fest, leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen ihn ein und übergaben die sichergestellten Wertsachen der Eigentümerin.

Friedrichshafen

Pedale verwechselt - Senior verletzt sich bei Unfall

Das Gas mit der Bremse verwechselt hat ein 84-jähriger Mercedes-Fahrer am Donnerstag gegen 16 Uhr in der Straße Lempfriedsweiler. Bei einem Einparkmanöver beschleunigte sein Wagen in der Folge ungewollt und kam an einem Treppengeländer zum Stehen. Der Senior zog sich eher leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Neben der Polizei und dem Rettungsdienst war auch die örtliche Feuerwehr am Einsatzort.

Friedrichshafen

Mit Pfefferspray attackiert

Nach einem Vorfall, der sich am Donnerstagabend gegen 21 Uhr in der Aistegstraße ereignet hat, ermittelt die Polizei Friedrichshafen und sucht Zeugen. Ein 57-Jähriger gibt gegenüber der Polizei an, mit Pfefferspray besprüht worden zu sein. Drei Jugendliche seien im Anschluss an die Attacke davongerannt. Ein Rettungsdienst kümmerte sich um den wohl nicht unerheblich alkoholisierten Mann. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter Tel. 07541/701-0 mit den Ermittlern der Polizei in Verbindung zu setzen, die sich Hinweise zum Hintergrund und dem Ablauf des Geschehens erhoffen. Unklar ist, ob das Trio mit der möglichen Tat in Verbindung steht.

Friedrichshafen

Schlafender Mann bestohlen

Handy und Bargeld haben Unbekannte einem Mann gestohlen, als dieser am Freitag gegen 4.30 Uhr auf einer Bank im Gebäude des Stadtbahnhofs schlief. Die drei Täter machten sich an der Hosentasche des eingenickten und deutlich alkoholisierten Mannes zu schaffen und flüchteten samt Diebesgut. Ein Zeuge beschreibt die Diebe als etwa 170cm groß und schmächtig. Sie hatten lockige dunkle Haare und ein arabisches Erscheinungsbild. Einer der Diebe soll ein Rad dabeigehabt und ein weißes T-Shirt getragen haben. Sein Komplize war mit einer schwarzen Jacke bekleidet. Im Rahmen einer eingeleiteten Fahndung im Stadtgebiet konnte die Polizei keine tatverdächtigen Personen mehr antreffen. Hinweise nehmen die Beamten unter Tel. 07541/701-0 entgegen.

Kressbronn

Gefährliche Überholmanöver - Zeugen gesucht

Nach gefährlichen Fahrmanövern eines BMW-Fahrers am Mittwochmorgen gegen 6.45 Uhr auf der B 467 zwischen Kressbronn und Tettnang sucht der Polizeiposten Tettnang Zeugen. Der bislang unbekannte Fahrer war in Richtung Kressbronn unterwegs und soll zwischen der Abfahrt Oberdorf trotz Gegenverkehrs einen Motorradfahrer überholt haben. Beim Erkennen des entgegenkommenden Lastwagens scherte der BMW-Fahrer rechts ein und drängte dabei den Zweiradfahrer ab. Nach dem gefährlichen Manöver setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und soll auch im weiteren Verlauf verbotenerweise einen Tanklastzug überholt haben. Zeugen des Vorfalls und Personen, die durch die rücksichtslose Fahrweise des BMW-Fahrers gefährdet wurden oder Angaben zu dem Unbekannten machen können, werden gebeten, sich unter Tel. 07542/9371-0 an die Polizei zu wenden.

Neukirch

Unfall fordert zwei Verletzte

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagabend gegen 18.45 Uhr auf der Landesstraße 333 zwischen Bernried und Elmenau wurden zwei Personen leicht verletzt. Ein 16-jährger Leichtkraftrad-Fahrer war gemeinsam mit seiner 14-jährigen Begleiterin in Richtung Elmenau unterwegs. Der Fahrer erkannte nicht, dass die vorausfahrenden Autos langsamer fuhren. Aufgrund seiner Fehleinschätzung musste er scharf abbremsen, wich dem vorausfahrenden Pkw nach rechts aus und prallte in der Folge gegen den davor fahrenden Mercedes, dessen Lenker in diesem Moment nach rechts abbog. Aufgrund der Kollision kamen die Jugendlichen auf der Maschine zu Fall und zogen sich Schürfwunden zu. Am Zweirad entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro, am Mercedes wird dieser auf etwa 10.000 Euro beziffert.

Überlingen

Traktor abgebrannt

Am Donnerstag gegen 14 Uhr ist im Talweg ein Traktor in Flammen aufgegangen. Der 62-jährige Fahrer der landwirtschaftlichen Maschine bemerkte Rauch, der aus dem Motorraum aufstieg, brach seine Mulcharbeiten umgehend ab und konnte das Fahrzeug noch vom Feld auf einen Schotterweg lenken. In kürzester Zeit brannte der Traktor des Herstellers "NEW HOLLAND" vollständig aus. Der Fahrer kam mit dem Schrecken davon. Wie hoch der Sachschaden ausfällt, ist aktuell nicht bekannt. Die örtliche Feuerwehr löschte das Fahrzeug. Es wird geprüft ob das Feld durch auslaufende Betriebsstoffe und kontaminiertes Löschwasser in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Salem

Beteiligter fährt nach Unfall weiter - Zeugen gesucht

Mehrere tausend Euro Sachschaden entstand am Donnerstag gegen 23.40 Uhr bei einem Verkehrsunfall zwischen Mühlhofen und Grasbeuren. Angaben eines 32-jährigen Autofahrers zufolge kam ihm unmittelbar nach der Bahnunterführung in der Linkskurve fahrbahnmittig ein unbekannter weißer Kastenwagen mit gelben Streifen entgegen. Um eine Kollision zu vermeiden, wich er nach rechts aus und kollidierte mit der Leitplanke. Während an seinem Honda Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro entstand, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Mühlhofen fort. Die Polizei Überlingen hat die Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet und bittet unter Tel. 07551/804-0 um Hinweise auf den Kastenwagen und dessen Fahrer.

Salem

Von Fahrbahn abgekommen

Unachtsamkeit dürfte die Ursache für einen Unfall gewesen sein, der sich am Donnerstagabend kurz nach 18.30 Uhr in der Franz-Ehret-Straße ereignet hat. Ein 66 Jahre alter Audi-Fahrer war auf der K 7758 von Beuren kommend in Richtung Weildorf unterwegs und touchierte am Ortseingang mit dem Vorderrad eine Verkehrsinsel. Beim Gegenlenken verlor er die Kontrolle über seinen A4, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit zwei Bäumen. Der 66-Jährige wurde von Ersthelfern aus dem Fahrzeug befreit und wurde mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in eine Klinik gebracht. An seinem Fahrzeug dürfte wirtschaftlicher Totalschaden entstanden sein, der auf etwa 7.500 Euro beziffert wird. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Bäume wurden ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen.

