Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - mehrere Diebstähle aus Firmenfahrzeugen

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit von Freitag, 22. März 2024, 16:00 Uhr bis Montag, 25. März 2024, 06:30 Uhr gewaltsam Zutritt zu mehreren Kleintransportern, welche in der Schleusenstraße, der Ostendstraße und im Kiebitzdamm abgestellt worden waren. Dort entwendeten sie diverse Werkzeuge. Die Schadenssumme ist derzeit nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel: 04499/92220-0) entgegen.

Friesoythe - Sachbeschädigung

In der Zeit von Sonntag, 24. März 2024, 00:00 Uhr bis Montag, 25. März 2024, 05:40 Uhr beschädigten unbekannte Täter das Dach eines "Heiligenhäuschen" in der Straße Hoher Esch. Der Schaden wurde auf 500,00 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 04491/9339-0) entgegen.

Barßel - Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Am Montag, 25. März 2024, gegen 19:45 Uhr beabsichtigte eine 66-jährige Frau aus Barßel mit ihrem Pkw das Gelände einer Tankstelle an der Friesenstraße in Elisabethfehn zu verlassen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 27-jährigen Frau aus Barßel, welche die Friesenstraße befuhr. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde ersichtlich, dass die 66-jährigen Barßelerin unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Ihr wurde die Weiterfahrt untersagt, ihr Führerschein wurde beschlagnahmt und eine Blutprobe entnommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta, übermittelt durch news aktuell