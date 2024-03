Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

Molbergen - mehrere Sachbeschädigungen an Bushaltestellen / Zeugenaufruf

Am Sonntag, 24. März 2024, zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr kam es zu mehreren Sachbeschädigungen an Bushaltestellen. An den Bushaltestellen in Grönheim, Am Kreuzberge - "Ortsmitte" sowie "Auf dem Woop" - sowie an der Bushaltestelle in Dwergte, Dorfstraße, wurden insgesamt sieben Glasscheiben (Sicherheitsglas) beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von knapp 10.000,00. Sachdienliche Hinweise zu den Vorfällen nimmt die Polizei in Molbergen (Tel.: 04475/94122-0) entgegen.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Ein 38-jähriger Mann aus Cloppenburg befuhr am Montag, 25. März 2024 gegen 21:00 Uhr mit seinem Pkw den Schlehenweg, obwohl er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein Vortest verlief positiv hinsichtlich THC. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt, eine Blutprobe wurde entnommen.

Molbergen - Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person

Am Montag, 25. März 2024, gegen 08:50 Uhr, befuhr ein 64-jähriger Mann aus Garrel mit seinem Pkw die Ermker Straße. In Höhe einer dortigen Arztpraxis beabsichtigte er nach links auf das dortige Grundstück abzubiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 38-jährigen Frau aus Ermke. Im weiteren Verlauf stieß die 38-Jährige mit einem am Fahrbahnrand abgestellten Pkw zusammen. Durch den Unfall wurde die Ermkerin leicht verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 13.000,00 Euro.

