Polizei Hagen

POL-HA: Randaliererin greift Polizisten an und versucht sie immer wieder zu beißen

Hagen-Boele (ots)

Eine 40-Jährige löste am Samstag (16.03.) um 15.30 Uhr einen Polizeieinsatz aus, nachdem sie in einem Mehrfamilienhaus randalierte. Die Hagenerin hielt sich in der Grimmestraße im Hausflur sowie im Innenhof auf und begegnete der eintreffenden Streifenwagenbesatzung sehr aggressiv. Sie trat gegen eine Tür und rannte mit geballten Fäusten auf einen Beamten zu. Immer wieder versuchte sie den Polizisten zu schlagen und im Gesicht zu treffen. Als dieser ihre Arme auf dem Rücken fixierte, trat sie nach seiner Streifenkollegin und traf sie am Oberschenkel. Immer wieder versuchte die 40-Jährige sich zu befreien und die Einsatzkräfte zu verletzen. Sie musste zum Streifenwagen getragen werden, dabei schrie sie unentwegt und bezeichnete die Polizisten als "Hurensohn", "Arschlöcher", "dumme Hure", "Fotze" und "Schlampe".

Als ein Polizist die Randaliererin anschnallen wollte, versuchte sie ihm in den Hals zu beißen und ihn zu treten. Auch während der Fahrt setzte die Frau ihr Verhalten fort. Am Polizeigewahrsam angekommen, sperrte sich die Hagenerin weiter, indem sie sich fallen ließ und nicht kooperierte. Sie erhielt eine Strafanzeige wegen tätlichen Angriffs und Beleidigung. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell