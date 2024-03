POL-CLP: Friesoythe - Gasaustritt in Wohnung

Cloppenburg/Vechta (ots) - Emstek - Diebstahl aus Lagerhalle Im Zeitraum von Samstag, den 23.03.24, gegen 21:00 Uhr, bis Sonntag, den 24.03.24, gegen 09:00 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person in eine Lagerhalle in der Straße "Am Baumweg". Aus dieser entwendete der Täter diverse Arbeitsgeräte und Baumaterialien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen. Molbergen - ...

