Emstek - Diebstahl aus Lagerhalle

Im Zeitraum von Samstag, den 23.03.24, gegen 21:00 Uhr, bis Sonntag, den 24.03.24, gegen 09:00 Uhr, begab sich eine bislang unbekannte Person in eine Lagerhalle in der Straße "Am Baumweg". Aus dieser entwendete der Täter diverse Arbeitsgeräte und Baumaterialien. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Emstek unter 04473 932180 entgegen.

Molbergen - Sachbeschädigung an Gebäude

Am Sonntag, den 24.03.24, gegen 20:00 Uhr, beschädigte eine bislang unbekannte Person mutwillig die Fassade eines Gebäudes in der Straße "Hinter dem Dweracker". Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

