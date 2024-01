Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 07.01.2024 für die Bereiche Salzgitter-Lebenstedt und -Thiede

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit verletztem Radfahrer, 38239 Salzgitter-Watenstedt, Watenstedter Weg, Freitag, 05.01.24, 06:50 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Radfahrer kam es am Freitagmorgen in Salzgitter-Watenstedt. Ein 24-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter befuhr mit seinem Pkw den Watenstedter Weg und beabsichtigte, auf den Parkplatz einer Bäckerei abzubiegen. Dabei übersah er einen 22-jährigen Radfahrer aus Salzgitter, der den Radweg in nicht zugelassener Richtung befuhr. Es kam zur Kollision, durch die der Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1650 Euro.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fahranfängerin, 38228 Salzgitter, Kreisstraße 6, zwischen SZ-Fredenberg und -Lesse, Freitag, 05.01.24, 20:30 Uhr

Am Freitagabend kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person auf der Kreisstraße 6 zwischen Salzgitter-Fredenberg und -Lesse. Eine 18-jährige Fahranfängerin aus Salzgitter befuhr mit ihrem Pkw die Kreisstraße in Richtung Lesse und kam in einer engen Rechtskurve vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn von der Straße ab und rutsche in einen Graben. Die Fahrzeugführerin zog sich leichte Verletzungen zu und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus eingeliefert. Der 20-jährige Beifahrer blieb unverletzt. Am PKW entstand ein Schaden in Höhe von ca. 3000 Euro. Das Fahrzeug musste durch ein Abschleppunternehmen von der Unfallstelle geborgen werden.

Trunkenheitsfahrt,

38239 Salzgitter-Hallendorf, Am Immenhof, Sonntag, 07.01.24, 06:45 Uhr

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnten Beamte der Polizei Salzgitter einen Fahrzeugführer feststellen, der unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Der 35-jährige Mann aus Salzgitter befuhr mit seinem Pkw die Straße Am Immenhof als er durch die Beamten angehalten und kontrolliert wurde. Diese konnten deutlich Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab schließlich einen Wert von 0,98 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, zudem wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Auf ihn kommt nun ein empfindliches Ordnungswidrigkeitenverfahren zu.

