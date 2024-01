Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 06.01.2024, 09:00 Uhr - 07.01.2024, 09:00 Uhr

Salzgitter-Bad (ots)

Bedrohung mit Schreckschusswaffe.

Zeit: Samstag, 06.11.2023, 21:15 Uhr.

Ort: 38259 Salzgitter, Hasenspringweg.

Hergang: Am Samstagabend fiel einem 36-jährigen Fahrzeugführer aus Salzgitter die rücksichtslose Fahrweise eines unbekannten Mannes auf, welcher einen weißen VW T4 mit Salzgitter-Kennzeichen fuhr. Der Unbekannte schien den Salzgitteraner zu seiner Wohnanschrift zu verfolgen. Als der 36-Jährige anschließend parkte und zu seiner Wohnung ging, hielt der Fahrer des VW an, öffnete die Seitenscheibe und feuerte mindestens fünf Schüsse aus einer Schreckschusswaffe in Richtung des Bodens ab. Anschließend verließ der Täter die Örtlichkeit. Aufgrund der Schussabgabe wurde ein Strafverfahren wegen Bedrohung eingeleitet. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter-Bad unter "05341-825 0" in Verbindung zu setzen.

